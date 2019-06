Associação de Futebol de Lisboa ataca Federação por causa de seguros desportivos

Foi um comunicado oficial violento, com ataques à Federação Portuguesa de Futebol e aos seus dirigentes, que a Associação de Futebol de Lisboa enviou aos seus filiados na quarta-feira. Em causa estão os seguros desportivos, obrigatórios por lei para todos os atletas federados. Depois da AON, corretora de seguros que tem uma parceria com a Federação, ter enviado uma carta aos clubes filiados na AF Lisboa a oferecer seguros a preços mais vantajosos do que os do organismo presidido por Nuno Lobo, o contra-ataque foi rápido. A notícia é avançada pelo jornal A Bola que sugere que um dos alvos do ataque da missiva de Nuno Lobo é José Luís Arnaut, que tem cargos quer na Federação quer na AON.

Na carta enviada aos filiados, assinada pela direção, e divulgada pel’A Bola, a AF de Lisboa lamenta que as direções dos clubes tenham recebido uma comunicação da AON “com afirmações totalmente falsas e caluniosas”. E acrescenta que “mais lamenta que tal email tenha sido remetido para os seus clubes filiados com a total colaboração e conivência da Federação Portuguesa de Futebol e, designadamente, de alguns dos seus dirigentes”.

A direção da Associação de Futebol de Lisboa não se verga perante os interesses económicos instalados no futebol português, nem tão pouco se deixa intimidar por aqueles que, à força e coagindo, pretendem fazer-se valer dos seus cargos desportivos para terem benefícios económicos pessoais. Jamais!”, lê-se no comunicado oficial, publicado no site do organismo.

A partir destas declarações, A Bola faz a ligação a José Luís Arnaut, apontando o seu nome como o elo que liga Federação Portuguesa de Futebol e AON. Na primeira, Arnaut exerce o cargo de presidente da mesa da assembleia geral. Na segunda, é membro do conselho consultivo devido ao facto de o escritório de advogados do qual é associado representar a empresa. No entanto, o jornal desportivo diz não ser certo que Arnaut seja o alvo de Nuno Lobo, citando em seguida fontes que sob anonimato afirmam que Arnaut não tem qualquer peso nas decisões executivas da AON, tal como não as tem nas da Federação.

A carta da AON aos clubes

No email enviado ao cuidado das direções dos clubes, a AON escreve que na época de 2018/2019 “desenvolveu todos os esforços para apresentar à AF Lisboa uma proposta de seguro desportivo que era a mais competitiva do mercado e que apresentava um desconto global de 13% sobre a tabela de preços aplicada” pela associação liderada por Nuno Lobo em parceria com a corretora SABSEG. Apesar disso, acusa, a sua proposta não foi considerada, com perda de poupança para os clubes e atletas.

A AON segue dizendo que tentou novamente apresentar uma proposta à AF Lisboa para a próxima época, sem sucesso. “Uma vez que o seguro desportivo pode ser contratado pela direção do clube a qualquer entidade segura, tomamos a liberdade de vos apresentar diretamente a nossa melhor proposta”, que apresenta, esclarece, um desconto global de 10% em relação à tabela da AF Lisboa. Em anexo, a AON coloca duas tabelas onde faz a comparação dos seus preços com os da associação lisboeta, tanto para a época passada como para a futura, ilustrando como os seus são mais baixos.

Até há dois anos, escreve o jornal, a corretora SABSEG dominava o mercado dos seguros desportivos e tinha parcerias com a Federação e 22 associações distritais. Com a entrada da AON em campo, a Federação passou a assinar acordos com este novo player, que tem já contratos com 12 associações distritais.

A Bola avança ainda, sem citar fontes, que a Federação Portuguesa de Futebol estará confortável com toda a situação, já que não obriga ninguém a optar pela AON e que ao surgirem preços mais vantajosos no mercado é sinal de que a Federação está a cumprir bem o seu papel de regulador.

No seu contra-ataque, a Associação de Futebol de Lisboa informa os seus filiados que para a época de 2019/2020 renovou a parceria que mantinha com o corretor SABSEG e que os preços dos seguros — que irão em breve ser comunicados — “são financeiramente muito melhores do que aqueles que são praticados e apresentados pela Federação Portuguesa de Futebol e pela empresa AON”.

“Os tempos da coação, da ameaça, da repressão, da tirania e da intimidação já deram os seus frutos no futebol português. Noutros tempos, noutras circunstâncias e com outros atores. Hoje, não! Na Associação de Futebol de Lisboa, não!”, defende ainda a AF Lisboa no comunicado.

Continuar a ler