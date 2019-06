Ciudadanos. Perante crise interna, Rivera responde aos críticos: “Façam outro partido”

Perante a maior crise interna do Ciudadanos, o seu fundador e líder, Albert Rivera, saiu a público para deixar claro ao críticos que o acusam de se ter chegado muito à direita que não vai recuar na decisão de não viabilizar um governo ao socialista Pedro Sánchez.

“Se há quem pense que o sanchismo tem de ser deixado à solta, então que faça um partido político”, atirou, segundo o El País, num discurso perante o conselho geral do Ciudadanos, esta sexta-feira.

Esta foi a reação de Albert Rivera depois de, no início da semana, o seu porta-voz para a economia, Toni Roldán, ter anunciado que saía do partido em desacordo com a disponibilidade do Ciudadanos para negociar com o Vox e também contra a insistência do partido naranja de votar contra um governo de Pedro Sánchez. Numa segunda votação de investidura, bastaria o Ciudadanos abster-se para que o socialista renovasse o mandato — mas isso parece estar fora de questão.

Além da demissão em toda a linha de Toni Roldán, também o eurodeputado Javier Nart saiu da comissão executiva, embora tivesse mantido o assento parlamentar em Bruxelas. Além disso, também os líderes do Ciudadanos em Múrcia e nas Astúrias (Miguel López Bachero e Javier Vázquez, respetivamente) se afastaram do partido.

As demissões surgiram depois de a comissão executiva do Ciudadanos ter rejeitado — com 24 votos a favor, quatro contra e três abstenções — viabilizar um novo governo liderado por Pedro Sánchez.

No hace falta crear un partido, solo hay que sentarse, exigir reformas, regeneración y que no haya pactos con nacionalistas. https://t.co/rKcnlmg7hH — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) June 28, 2019

Reagindo às palavras de Albert Rivera desta sexta-feira, Roni Roldán disse: “Não é preciso criar um partido, só é preciso que nos sentemos, exijamos reformas e regeneração sem que haja pactos com nacionalistas”.

