Copa América. Brasil vence Panamá e está nas meias-finais

O Brasil venceu na madrugada desta sexta-feira o Panamá por 4-3 nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos no fim do tempo regulamentar, e garantiu lugar nas meias-finais da Copa América.

O jogo, disputado na Arena Grémio, em Porto Alegre, teve domínio da canarinha. Ainda assim, a partida só ficou resolvida nos penáltis. Coube a Gabriel Jesus, avançado do Manchester City, marcar o golo que selou o triunfo da equipa de Tite.

O Brasil fica assim à espera dos restantes jogos dos quartos de final para conhecer o próximo adversário. A Argentina é uma forte possibilidade, se vencer esta sexta-feira a Venezuela. Já a Colômbia tem encontro marcado à meia noite desta sexta-feira com o Chile e o Uruguai decide o acesso às meias com o Peru.

Disputa de pênaltis é assim: emoção, suspense e, no fim, uma explosão de alegria. Vamos para a próxima! ???????? (4) 0 x 0 (3) ???????? | #JogaBola #BRAxPAR #CopaAmérica Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/Jopgincl7k — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 28, 2019

A final é disputada no dia 7 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

