Défice público baixa 1573 milhões até maio. Receita fiscal acelera 9,8%

O défice das administrações públicas fixou-se em 637 milhões de euros até maio, menos 1.573 milhões de euros face ao mesmo período de 2018, com a receita a crescer 6,5%, muito acima da despesa, anunciaram as Finanças. Só a receita fiscal acelerou 9,8%, com o IVA a subir 9,1% e o IRS a crescer 7,5%.

Num comunicado que antecede a síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças indica que “a execução orçamental das Administrações Públicas (AP) até maio, em contabilidade pública, registou um défice de 637 milhões de euros, representando uma melhoria de 1.573 milhões de euros face a 2018”.

A melhoria deveu-se ao crescimento da receita de 6,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado, um aumento mais de cinco vezes superior à subida de 1,2% da despesa. O Ministério das Finanças assinala que este défice em contabilidade pública é influenciado por fatores extraordinários que não têm impacto no valor em contas nacionais, que é o que vale.

Entre os fatores que ajudam a compor agora os números, estão o diferente perfil de pagamento das dívidas do Serviço Nacional de Saúde, o pagamento no ano passado de juros referentes aos contratos swap das empresas públicas de transportes (após acordo com o Santander) e o alargamento do prazo de pagamentos de impostos devidos no ano passado e que teve um efeito muito relevante na cobrança de imposto petrolífero e de imposto sobre o tabaco.

Há também fatores que afetam negativamente os números agora conhecidos, onde se destaca o alargamento do prazo de pagamento do IMI (Imposto Municipal de Imóveis), com a primeira prestação a ser cobrada apenas em junho e que tem um impacto de 580 milhões de euros.

