Luís Neto cumpre “sonho” de atuar num ‘grande’ e promete ser “leão em campo”

O futebolista internacional português Luís Neto, um dos reforços do Sporting para a nova época, confessou esta sexta-feira que o regresso a Portugal aconteceu “no momento certo” e prometeu deixar “tudo em campo” ao serviço dos ‘leões’.

“Estou a ambientar-me à nova casa. Todos me receberam muito bem, existe um grande espírito, não só no grupo, mas também em toda a estrutura. É uma nova experiência e estou muito feliz”, afirmou Neto, em declarações à Sporting TV, no segundo dia de trabalhos da pré-época.

O central, de 31 anos, chega a Alvalade após sete anos no estrangeiro, ao serviço de Siena (Itália), Fenerbahçe (Turquia) e Zenit (Rússia). Neste período, revelou, houve “oportunidades para voltar” a Portugal, mas só agora sentiu que era o momento certo para o fazer.

“O convite do Sporting foi-me endereçado com a máxima vontade de que eu viesse para cá. Acreditei no projeto que me foi apresentado e senti que foi a melhor altura para regressar e cumprir um sonho de representar um ‘grande'”, referiu o jogador formado no Varzim.

A mudança do Zenit para Lisboa foi acertada em janeiro e, desde então, Neto passou a acompanhar a atualidade ‘leonina’ “quase como um jogador”, sendo que, agora, consumada a mudança, deixou uma promessa.

“Sempre fui um jogador que deixa tudo em campo e assim serei aqui no Sporting. Tentarei dar o meu melhor, com a minha qualidade e experiência. Sou mais um ‘leão’ em campo”, salientou o defesa, que conta 19 internacionalizações por Portugal.

O guarda-redes Luís Maximiano, de 20 anos, é outros dos jogadores que se apresentaram ao trabalho neste arranque de temporada dos ‘leões’ e, em declarações à Sporting TV, destacou a qualidade de um grupo “que vai ficar cada vez mais forte”.

De resto, o internacional sub-20 luso também revelou a boa disposição que reina no plantel ‘verde e branco’: “O nosso grupo é muito aberto a pessoas que vêm de fora. O Neto já me batizou ontem, com uma pancada no treino. O grupo é muito forte e todos os que vierem, serão muito bem-vindos.”

Enquanto um dos representantes da formação no plantel principal do Sporting, onde chegou em 2012, ‘Max’, como é conhecido entre os colegas, vincou a importância da aposta em atletas mais jovens.

“É bom para quem vem da formação e que sonham em chegar à equipa principal. Os jovens olham para nós como um exemplo e percebem que, se é possível para nós, também é possível para eles”, transmitiu.

