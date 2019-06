Merkel volta a tremer. O que está por detrás do mal-estar da chanceler? Do stress às doenças neurodegenerativas, as causas são muitas

Primeiro, com o presidente ucraniano. Depois, com o presidente alemão. Das duas vezes, em Berlim. O que causa mal-estar à chanceler alemã? Num curto espaço de tempo, Angela Merkel tremeu de forma descontrolada em público, o que começa a levantar questões sobre a sua saúde. O El Mundo ouviu vários especialistas e avança com algumas das causas que podem estar na origem dos tremores de Merkel e que passam pelas mais simples e tratáveis, como stress e ansiedade, até a doenças mais complicadas, como as neuro-degenerativas.

Na quinta-feira, Angela Merkel voltou a ter tremores em público durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim. Antes disso, nove dias antes, a 18 de junho, a chanceler tremeu descontroladamente durante um encontro oficial com o Presidente ucraniano, e que seria justificado com uma desidratação. “A chanceler está bem”, reafirmou o seu porta-voz esta quinta-feira. As imagens dos dois momentos têm estado a correr mundo e, claro, as redes sociais.

As causas podem ser muitas, escreve o El Mundo, e podem passar por reações fisiológicas a um estímulo exterior, como por exemplo uma mudança de temperatura. No entanto, as máximas em Berlim não passaram dos 29 graus durante a visita do presidente ucraniano e, na quinta-feira, as previsões subiam apenas até aos 19 graus.

Outra hipótese avançada pelos especialistas ouvidos pelo jornal espanhol é os tremores serem uma consequência de uma crise de ansiedade. Mas há mais: infeções, problemas no metabolismo ou doenças neuro-degenerativas, todos podem causar tremores como os que se vêm nos vídeos da chanceler de 64 anos.

Angela Merkel was shaking at a public event for the second time in less than two weeks, rekindling concerns over her health.

The German chancellor was stood alongside the country's president at a ceremony in Berlin at the time. Read the full story here: https://t.co/UrHaoPWlPP pic.twitter.com/lUU9TAfIFy

— Sky News (@SkyNews) June 27, 2019