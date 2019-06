Museu do Louvre. Mona Lisa vai mudar de sala temporariamente

O quadro Mona Lisa, exposto no Museu do Louvre, em Paris, vai mudar de sala temporariamente. A sala onde a obra de Leonardo da Vinci se encontra atualmente exposta está a ser renovada e o Louvre explicou esta sexta-feira que vai deslocar a pintura para a Galeria Médicis.

O quadro será deslocado no dia 16 de julho e os visitantes vão poder ver a Mona Lisa a partir do dia seguinte. A “nova casa” de Mona Lisa é uma das maiores salas do museu. No Twitter, o Louvre estima que a pintura ficará na sala — a 801 — até outubro.

Du 17 juillet à mi-octobre 2019, La Joconde sera présentée exceptionnellement salle 801 (aile Richelieu, niveau 2, galerie Médicis, salle Rubens) en raison des travaux de rénovation de la salle des Etats (salle 711). Les équipes du Louvre vous remercient de votre compréhension. pic.twitter.com/pWxC8MdaQN — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) June 28, 2019

O Museu do Louvre está a ser renovado desde 2014. O objetivo é aumentar a segurança e também melhorar a gestão do fluxo de visitantes: só em 2018, foram mais de 10 milhões as pessoas que visitaram o icónico museu, noticia a AFP.

A Mona Lisa está exposta na Sala dos Estados — uma das mais visitadas do museu. “Todos os dias recebemos uma cidade inteira nesta sala”, disse à AFP o presidente do museu, Jean-Luc Martinez.

