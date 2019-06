Salários dos trabalhadores da Global Media não foram pagos no último dia útil

A Global Media não pagou, como “é habitual”, os salários no final deste mês, situação que o Sindicato dos Jornalistas classifica como “grave”, tendo a Lusa pedido esclarecimentos, mas até ao momento não teve resposta.

Trabalhadores do grupo que detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF, entre outros meios, tinham avançado esta manhã à Lusa que não tinham recebido o salário no último dia útil do mês (esta sexta-feira).

A Lusa pediu ao início do dia esclarecimentos à Global Media Group (GMG), que também é acionista da agência de notícias, mas até ao momento não obteve resposta.

Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) emitiu um comunicado onde refere que a administração da GMG “tem ignorado os trabalhadores, recusando-se a prestar esclarecimentos”, quer à estrutura sindical, quer aos delegados sindicais, “sobre a degradação financeira das empresas de comunicação que detém”.

Além disso,”e pela primeira vez, os salários de junho não foram pagos no penúltimo/último dia útil do mês (consoante os bancos), como é habitual há anos”, refere o SJ.

O órgão sindical adianta que “não foi dada qualquer explicação/informação aos funcionários das empresas do grupo, o que revela uma quebra de confiança na relação que deve existir entre a administração e os trabalhadores”.

Aponta que “esta postura da administração, liderada por Daniel Proença de Carvalho, já não é nova. O SJ e os delegados sindicais de JN, DN, TSF e O Jogo têm vindo a solicitar reuniões com a administração desde o início de janeiro, face às notícias de estar a ser preparada uma reestruturação, que poderia implicar o despedimento de 100 a 200 trabalhadores”, mas “nunca obteve resposta”.

Simultaneamente, “foram pedidas reuniões na sequência do agravamento de problemas de tesouraria, que levaram a atrasos no pagamento aos colaboradores, desde novembro passado. Nunca chegou uma resposta”, denúncia o sindicato.

“Este mês, os trabalhadores do GMG não receberam os seus salários nos dias em que habitualmente recebem. A situação é grave, tem implicações na vida de todos os que trabalham para as empresas do grupo e revela que a situação financeira do GMG está a deteriorar-se”, refere.

O sindicato acusa a administração liderada por Daniel Proença de Carvalho de “falta de ética ao ignorar quem trabalha no grupo, não respondendo aos ‘emails’ enviados, nomeadamente um abaixo-assinado de 234 trabalhadores solicitando uma reunião entre a administração e os delegados sindicais de JN, DN, TSF e O Jogo”.

Continuar a ler