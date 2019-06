Wimbledon: João Sousa estreia-se frente ao britânico Paul Jubb

O tenista português João Sousa vai defrontar o britânico Paul Jubb na primeira ronda do Open de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2019, ditou esta sexta-feira o sorteio do mais importante torneio em relva do circuito mundial.

João Sousa, 66.º classificado do ranking mundial, encontrará pela primeira vez na carreira Jubb, jogador de 19 anos e atual número 472 da hierarquia da ATP.

Em Wimbledon, no All England Club, o tenista português tem como melhor resultado a presença na terceira ronda, em 2016, na qual foi eliminado então pelo checo Jiri Vesely, por 6-2, 6-2 e 7-5.

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial e detentor do título no torneio britânico, que já venceu em quatro ocasiões (2011, 2014, 2015 e 2018), estreia-se diante do alemão Philipp Kohlschreiber, 57.º do mundo.

‘Djoko’ evitará até ao final os seus perseguidores no ranking, o espanhol Rafael Nadal (segundo) e o suíço Roger Federer (terceiro), colocados na parte inferior do quadro, a mesma de João Sousa.

Nadal, vencedor em Wimbledon em 2008 e 2010, começa por defrontar o japonês Yuichi Sugita (258.º do mundo), mas na segunda ronda poderá encontrar o australiano Nick Kyrgios (43.º), que defrontará o compatriota Jordan Thompson (45.º).

Federer, recordista de títulos na relva de Wimbledon, com oito troféus (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017), inicia o torneio frente ao sul-africano Lloyd Harris (87.º).

O torneio de Wimbledon arranca na segunda-feira e estende-se até 14 de julho.

