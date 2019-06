Alfa Romeo e Jeep têm novas instalações no Estoril

O grupo Santogal, que foi o primeiro concessionário da Alfa Romeo e da Jeep em Portugal, tem um novo espaço no Estoril dedicado a estas duas marcas da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). As novas instalações, localizadas na Avenida da República, pouco distam (cerca de 100 metros) de outro espaço da Santogal, que se mantém em funcionamento, passando a nova área a assegurar exclusivamente o apoio comercial e técnico às viaturas da Alfa Romeo e da Jeep.

O novo concessionário cobre uma área total de 660 m2, espaço que lhe permite integrar um stand para cada uma das marcas e expor toda a gama da Alfa Romeo e Jeep. Há ainda lugar para uma área reservada à comercialização de usados.

Segundo a FCA Portugal, esta abertura não poderia ser mais oportuna, pois se por um lado se inscreve numa zona estratégica para as duas marcas, por outro lado, acontece num bom momento de produto: “As novas instalações exclusivas darão uma maior projecção a ambas as marcas, numa altura em que quer a Alfa Romeo quer a Jeep se preparam para introduzir novos modelos no mercado nacional.”

