Barricados no prédio Coutinho, moradores recebem água pela primeira vez em dois dias

As seis famílias que continuam no prédio Coutinho continuam a recusar sair daquele edifício, apesar de lhes ter sido cortada a luz, a água e o gás, como meio de pressão para que evacuem o prédio destinado a ser demolido.

Este sábado de manhã, porém, foi permitida a entrada de seis garrafões de água que foram levadas para o bloco poente do prédio Coutinho, onde estão quatro das seis famílias que até agora recusam abandonar as suas casas.

Esta sexta-feira à tarde, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, entrou no prédio Coutinho para falar com os moradores que ali continuam. Cerca de duas horas depois, o autarca reconheceu que não convenceu nenhuma das famílias a sair do prédio, mas referiu que teria chegado a um “princípio de acordo” com uma delas. Porém, o advogado dos moradores, Francisco Vellozo Ferreira, negou esse “princípio de acordo”, sublinhando que apenas se tinha aberto “uma porta de diálogo”.

Desde segunda-feira que a entrada do prédio Coutinho conta com a presença de agentes da PSP ou de uma empresa de segurança privada contratada pela Vianapolis, a empresa criada para desenvolver e implementar o programa Polis em Viana do Castelo. A função daqueles agentes é a de garantir que ninguém entra no prédio — sobretudo aqueles que saírem dele.

Como consequência, os moradores estão desde então barricados nas suas casas. Logo na segunda-feira, foi-lhes cortada a água. Na terça-feira, ficaram sem gás. Depois, na quinta-feira, foi a vez de acabar a eletricidade. Também nesse dia, deixou de ser permitido aos familiares dos moradores do prédio Coutinho entregarem comida e outros bens. Na sexta-feira, pela manhã, seis homens contratados pela Vianapolis começaram os trabalhos de demolição, mas apenas com martelos.

O prédio Coutinho foi construído na primeira metade da década de 1970 e é de habitação privada. Pela sua altura e composição, este prédio destaca-se na paisagem urbanística de Viana do Castelo como nenhum outro. Em 2000, altura em que José Sócrates era ministro do Ambiente e Defensor Moura era presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, foi apresentado o Programa Polis de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Viana do Castelo. Neste, estava prevista a demolição do edifício por ser “dissonante” da linha urbanística do Centro Histórico de Viana do Castelo. No seu lugar, seria construído o novo mercado municipal de Viana do Castelo.

Desde então, a Vianapolis e os moradores do prédio Coutinho têm estado envolvido numa longa batalha jurídica. Perante as ordens de despejo por parte da Vianapolis (que passou a ser proprietária legalmente a proprietária do prédio), os moradores que ali continuam, atualmente nove repartidos em por seis apartamentos, foram colocando providências cautelares para travar o despejo. A maioria dos moradores aceitou sair, mediante uma de duas propostas: ir para um dos dois prédios construídos para quem saísse do prédio Coutinho ou aceitar uma indemnização.

Para saber mais sobre o prédio Coutinho, leia este especial do Observador:

Continuar a ler