Bolsonaro cancela reunião com Presidente chinês porque este se atrasou 20 minutos

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abandonou as instalações da delegação chinesa na cimeira do G20, na cidade japonesa de Osaka, após perceber que o Presidente da China, Xi Jinping, que tinha uma reunião marcada com ele, estava atrasado 20 minutos.

De acordo com acordo com o jornal Estado de S. Paulo, a reunião estava marcada para as 14h30. O Presidente do Brasil e a sua delegação chegaram a ir para a sala da delegação chinesa na cimeira do G20, mas por volta das 14h50 abandonaram o local, ficando a reunião sem efeito.

Aos jornalistas no local, o porta-voz da Presidência do Brasil, o general Otávio Rêgo Barros, disse que havia uma “incompatibilidade de agendas em função do atraso das [reuniões] bilaterais”.

“Esperamos até o presente momento e como nós temos um horário para decolagem e ainda temos que retornar ao hotel para fazer o fechamento, etcetera, etcetera, o Presidente decidiu abdicar dessa bilateral e posteriormente efetivar os contactos necessários para o prosseguimento das conversações entre os dois países”, disse aquele porta-voz. “A logística foi determinante nesse processo”, acrescentou, rejeitando assim que a decisão de Jair Bolsonaro tenha motivações políticas. Até porque o Presidente tem na agenda uma viagem oficial a Pequim, em data ainda por definir. De acordo com o Estado de S. Paulo, essa viagem pode também incluir uma passagem pela Arábia Saudita.

