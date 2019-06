Cinco dos 53 migrantes do Sea-Watch 3 vêm para Portugal

Cinco dos 53 migrantes salvos no Mar Mediterrâneo pelo navio Sea-Watch 3 vêm para Portugal, confirmou ao Observador fonte do Ministério da Administração Interna.

O Sea-Watch 3 resgatou 53 migrantes junto à costa da Líbia há duas semanas. Ao longo desse tempo, o navio foi impedido de atracar em Itália, até que lhe foi dada essa permissão esta sexta-feira. Dos 53 migrantes a bordo, 13 foram admitidas pelas autoridades italianas por apresentarem problemas de saúde.

Este é um desenvolvimento recente em torno do Sea-Watch 3, embarcação que tem sido amplamente discutida em Itália e que está no centro da polémica decisão do governo italiano de multar entre 10 a 50 mil euros as ONG que transportem migrantes para portos italianos.

A comandante do navio, Carola Rackete, foi detida este sábado. O ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, acusou-a de tentar afundar um barco da polícia. “Um navio que pesa centenas de toneladas tentou abalroar uma lancha da polícia com agentes a bordo, que conseguiram escapar e salvar as próprias vidas. É um ato criminoso, é um ato de guerra”, disse Salvini.

Continuar a ler