Fotojornalista Diogo Ventura vence prémio com trabalho publicado no Observador

O fotojornalista Diogo Ventura venceu o primeiro lugar ex aequo do Concurso Nacional de Fotografia Anacom, na categoria jovem, com uma fotografia feita durante a manifestação dos coletes amarelos em Lisboa, em dezembro de 2018.

Diogo Ventura tem 20 anos e é atualmente colaborador do Observador. A fotografia foi feita durante a cobertura da manifestação dos coletes amarelos em Lisboa. “Nesse dia começámos a trabalhar por volta das 6 da manhã”, recorda Diogo Ventura. O primeiro sítio para onde o jovem fotojornalista se deslocou foram as portagens de Alverca, por ser uma dos pontos de concentração previstos pela organização da manifestação. “Mas só passaram para aí três coletes amarelos”, recorda.

De Alverca, Diogo Ventura foi até ao Marquês de Pombal, em Lisboa, local previsto para a concentração dos coletes amarelos. A fotografia premiada registou o momento em que os polícias deram ordens aos manifestantes para desmobilizarem. Perante a resistência destes, recorda Diogo Ventura, “teve de ser feita uma retirada à força”.

A fotografia de Diogo Ventura venceu o prémio na categoria jovem, ex aequo com Romaine Deboulle.

Eis a lista dos vencedores:

Grande Prémio: Hugo Ferreira

Prémio Categoria Mobile: 1º lugar para João Galamba de Oliveira e menção honrosa para Luís Loureiro

Prémio Categoria Geral: 1º lugar para Mário Ferreira; menções honrosas para Paulo de Sousa, Pedro Bento, Francisco Duarte Mendes, Alice WR, Mathieu Delarue e Francisco Maia

Categoria jovem: 1º lugar ex aequo Diogo Ventura e Romaine Deboulle

Categoria profissional: menção honrosa para José Ferreira

As fotografias premiadas e reconhecidas pelo júri do Concurso Nacional de Fotografia Anacom estão disponíveis no site da Visão, revista parceira da Anacom neste prémio.

Continuar a ler