João Soares anuncia que não se vai recandidatar

“Não integrarei as listas do PS para as próximas eleições legislativas.” Foi assim que João Soares anunciou, na respetiva página de Facebook, que vai deixar o lugar de deputado na Assembleia da República. A “decisão pessoal” não resulta de “nenhum cansaço especial, de vontade de reforma, ou muito menos de afastamento dos meus ideais de sempre”, diz, assegurando que continua “fortemente apostado nos combates políticos do PS”. João Soares é eleito deputado pelo PS desde 2002, altura em que deixou a presidência da Câmara Municipal de Lisboa.

Não integrarei as listas do PS para as próximas eleições legislativas. Decisão pessoal comunicada ao Secretário Geral do… Posted by João Soares on Friday, June 28, 2019

“Estarei empenhado nas frentes de combate onde julgar, ou julgarem, que posso ser útil”, continua João Soares no longo texto publicado no Facebook, onde deixa claro que está “de boa saúde” e afasta qualquer ideia de estar em desfavor em relação à geringonça.

Deixo o Parlamento no final deste mandato com tranquilidade. A mesma com que há anos deixei o trabalho autárquico de muitos anos. Ou uma participação, mais reduzida no tempo, no Parlamento Europeu. Deixo a Assembleia da República com respeito por uma casa onde, no combate democrático, procurei servir com empenho o meu país, e os meus ideais.

Aos 69 anos, João Soares termina a nota prometendo “continuar a servir noutras frentes de luta”. “Com a mesma energia, e bom humor, de sempre. Espero que ainda por muitos anos”, conclui.

