Jorge Jesus estreia-se a ganhar aos comandos do Flamengo… E ex-portista marcou primeiro

O Estádio da Gávea, a casa do Flamengo, assistiu este sábado à primeira vitória de Jorge Jesus enquanto novo treinador deste clube brasileiro. O resultado de três bolas a uma foi conquistado numa manhã de calor intenso em que o pequeno e histórico Madureira não conseguiu resistir ao (relativo) bom futebol do novo “time” do ex-treinador do Benfica e Sporting.

O homem do jogo foi o avançado/extremo Vitinho, que não dormiu na forma e arrancou dois dos três golos do “Fla”. Bom de pés e com faro para golo, este jovem de 25 anos que já passou pelo CSKA Moscovo fez uma boa exibição e poderá ser um dos homens fortes do ataque de Jesus.

O grande motor do futebol do Flamengo foi uma cara bem mais familiar do público português, o médio Diego, ex-FC Porto, que aos 34 anos ainda mostrou ter muito jogo nas botas. Até foi ele que inaugurou o marcador, com um pontapé seco à entrada da área do Madureira.

Jesus aparenta continuar a apostar no esquema tático 4x4x2, modelo que sempre implementou, tendo Gabigol (esse mesmo, o que passou pelo Benfica) e Bruno Henrique como jogadores mais avançados. Ygor Catatau, o carismático avançado do Madureira, foi quem marcou o único golo dos adversários.

Apesar de ainda ser cedo para perceber que rumo irá tomar este Flamengo de Jesus, este foi só o seu primeiro jogo e o calor debilitante que se fez sentir também não ajudou à qualidade do futebol praticado. Apesar disso, o caminho parece ser promissor.

