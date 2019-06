Mais uma medalha nos Jogos Europeus: Portugal é bronze no ténis de mesa por equipas

Portugal conquistou este sábado a medalha de bronze de ténis de mesa por equipas nos Jogos Europeus que decorrem em Misnk. A equipa portuguesa, composta por João Monteiro, Tiago Apolónia e Marcos Freitas, bateu a Dinamarca na decisão dos terceiro e quarto lugares por 3-1: Apolónia venceu o primeiro jogo, Freitas perdeu o segundo, Monteiro repôs a vantagem de Portugal e Freitas redimiu-se na quarta e decisiva partida, garantindo a vitória final.

Os mesatenistas portugueses foram afastados da final esta sexta-feira, ao perder na meia-final com a Alemanha, mas conseguiram encerrar o pódio e garantir a 14.ª medalha de Portugal na presente edição dos Jogos Europeus. Já este sábado, ao início da tarde em Lisboa, Patrícia Esparteiro venceu também a medalha de bronze em karaté, na categoria de kata.

Com a vitória na final de ténis de mesa por equipas, Portugal conta já com 14 medalhas nos Jogos Europeus: duas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4×400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, Patrícia Esparteiro no karaté e agora a equipa portuguesa de ténis de mesa.

