Portugal vence Espanha na final de futebol de praia dos Jogos Europeus e conquista medalha de ouro

Portugal conquistou este sábado a medalha de ouro em futebol de praia nos Jogos Europeus que decorrem atualmente em Minsk. A equipa portuguesa venceu a seleção espanhola na final por 8-3: os espanhóis até terminaram o 1.º período a ganhar por 2-0 mas Portugal dominou por completo nos dois períodos restantes e acabou por não deixar fugir o ouro.

A seleção orientada por Mário Narciso supera assim em toda a linha a prestação na última edição dos Jogos Europeus, em 2015 em Baku, quando não conseguiu ir além da medalha de bronze. Portugal venceu a Ucrânia na meia-final, por 3-2, já após o período de prolongamento: a partida terminou empatada a dois golos no final do tempo regulamentar — Madjer e Rui Coimbra marcaram os golos portugueses — e Leonardo Martins fez a diferença já no tempo extra.

Com a vitória no futebol de praia, Portugal conta já com 15 medalhas nos Jogos Europeus: três de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e agora o futebol de praia, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4×400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, Patrícia Esparteiro no karaté e a equipa portuguesa de ténis de mesa já este sábado.

