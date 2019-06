PSD. Pedro Duarte elogia opções de Rui Rio para cabeças de lista

O social-democrata Pedro Duarte, nome muito apontado como possível futuro líder do PSD, utilizou a sua conta de Facebook para aplaudir as escolhas de Rui Rio para os cabeças de lista para as legislativas. Utilizando palavras como “rasgo”, “renovação” ou “foco no futuro”, Duarte — que já tinha assumido ao Expresso estar “preparado para liderar uma nova estratégia no PSD” — demonstra o seu apoio à estratégia do atual líder laranja para as listas dos candidatos a deputados nas legislativas de outubro.

A mensagem foi recebida com surpresa porque Pedro Duarte já tornou públicas várias opiniões e visões de governação que contrariam as principais convicções de Rio através de um programa, o “Manifesto X”, com 100 medidas para o país, todas elas escolhidas em parceria com independentes como António Saraiva, presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, e João Paulo Batalha, da Transparência e Integridade.

Rui Rio não vai ser cabeça de lista mas sim número dois no Porto, aproveitando para trazer ao de cima caras novas e com menos experientes.

Hugo Carvalho, de 28 anos, presidente do Conselho Nacional de Juventude, será o número um da lista portuense, em vez de Rio, enquanto que em Lisboa deverá ser escolhida Filipa Roseta arquiteta, vereadora da Câmara Municipal de Cascais e filha de Helena (ex-militante histórica do PSD, hoje no PS) e Pedro Roseta (ex-ministro da Cultura de Durão Barroso).

