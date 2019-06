Tenista norte-americano Taylor Fritz vence torneio de Eastbourne

O tenista norte-americano Taylor Fritz, de 21 anos, venceu hoje o primeiro torneio da sua carreira, batendo o compatriota Sam Querrey por 6-3 e 6-4 em Eastbourne, no Reino Unido.

Nascido no Rancho Santa Fé, na Califórnia, o número 42 do ‘ranking’ mundial necessitou de pouco mais de uma hora para derrotar o 79.º da hierarquia e levantar a taça de campeão na relva de Eastbourne, uma vitória que lhe vai permitir dar um salto até à 31.ª da tabela do circuito ATP.

Para alcançar a final, Fritz começou por eliminar Paul Jubb, depois superou o primeiro cabeça de série do torneio, Guido Pella, deixou pelo caminho Hubert Hurkacz e ainda bateu Kyle Edmund antes de chegar ao jogo decisivo.

Continuar a ler