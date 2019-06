Catarina Martins aponta “desorientação” do PS e exige definição quanto à lei de bases da saúde

A líder e porta-voz do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse numa entrevista que “estamos a viver um período talvez de alguma desorientação do Partido Socialista”, numa clara crítica às negociações entre o partido de António Costa e o PSD, nomeadamente em torno da lei de bases da saúde, entretanto interrompidas.

“Julgo que neste momento estamos a viver um período talvez de alguma desorientação do Partido Socialista, que passou negociações que estava a fazer à esquerda de determinados dossiês para os negociar à direita. Julgo que esta desorientação do PS terá que ver, talvez, com o seu enorme desejo de uma maioria absoluta”, atirou Catarina Martins, em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF. Estas declarações servem de reação ao pedido de uma “maioria absolutamente inequívoca” por parte da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

Um dos temas fortes da entrevista de Catarina Martins foi precisamente o tema da lei de bases da saúde, documento que o PS começou por discutir com o BE, que exige que não sejam negociadas novas parcerias público-privadas (PPP) naquela área. Pelo meio, Marcelo Rebelo de Sousa pronunciou-se sobre este tema, tendo dito, em abril, que uma lei de bases da saúde que impeça PPP seria “irrealista”. Recentemente, o PS tentou negociar à sua direita, com o PSD, uma nova lei de bases da saúde — mas essas conversações colapsaram, sem acordo entre as duas partes.

Perante este impasse, Catarina Martins diz: “O PS, que recusou inicialmente assumir a proposta de João Semedo e António Arnaut, teve já sete propostas de Lei de Bases. Creio que este volte-face confirma uma grande confusão da parte do Partido Socialista, que tem conduzido o processo da Lei de Bases da Saúde entre recuos e ziguezague”. E, agora que quebrou as negociações com o PSD, Catarina Martins exige uma resposta ao PS: “Aceita ou não a proposta do Bloco de Esquerda para adiar a decisão sobre novas PPP e, com isso, aprovar uma lei de bases que dê passos importantes para salvar o SNS?”.

Sobre Marcelo Rebelo de Sousa e a sua posição quanto à lei de bases da saúde, Catarina Martins referiu que o Presidente da República vem “do campo da direita” e que esta tem “uma posição que sempre foi um pouco hostil ao SNS”.

Catarina Martins falou ainda do futuro da “geringonça” e da possibilidade de, após as eleições legislativas de 6 de outubro, o entendimento à esquerda ser repetido — ou até aplicado noutros moldes, com o Bloco de Esquerda a entrar para o governo.

A possibilidade de um futuro entendimento, sublinha Catarina Martins, dependerá da “base” que estes últimos meses da legislatura deixarem. “É verdade que a forma como acaba esta legislatura e aquilo que se resolve ou que não se resolve também determina as condições de um futuro governo e, portanto, não podemos hoje antecipar aquilo que só pode ser discutido quando soubermos sobre que base é que estamos a discutir”, disse.

Ainda assim, Catarina Martins voltou a admitir a possibilidade de o BE vir a ter ministérios num próximo governo de coligação com o PS. No entanto, a porta-voz dos bloquistas sublinhou: “Nós nunca trocaríamos um lugar no governo por uma política concreta que queremos implementar”.

