Dois milhões para o Sp. Braga, dois milhões para o treinador: Abel está cada vez mais perto do PAOK

A notícia não é propriamente nova. Desde as últimas semanas da temporada que Abel Ferreira é associado a uma saída do Sp. Braga, depois de uma época que acabou por saber a pouco mas onde o futebol praticado pela equipa minhota e a competitividade do treinador português seduziu alguns emblemas europeus. À cabeça, o PAOK da Grécia. Depois de uma total intransigência por parte do Sp. Braga, que foi recusando todas e quaisquer negociações com o clube grego, as conversas entre os minhotos e o PAOK parecem agora ter tomado um novo rumo que pode mesmo levar Abel para fora de Portugal.

De acordo com a imprensa grega, o treinador português de 40 anos vai mesmo ser o novo técnico do PAOK, o atual campeão grego. O clube de Salónica, onde Vieirinha é titular indiscutível e capitão e que contou com Sérgio Oliveira na temporada passada, por empréstimo do FC Porto, terá começado por oferecer uma compensação financeira de um milhão de euros para levar Abel Ferreira — valor que o Sp. Braga terá rejeitado de imediato. O eventual cenário da saída do treinador, que tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 12,5 milhões, era tido como impensável para os minhotos, que nem sequer terão respondido à proposta do PAOK.

O cenário alterou-se durante a noite deste sábado, altura em que o clube grego subiu a parada e decidiu oferecer dois milhões de euros ao Sp. Braga e dois milhões de euros de salário anual a Abel Ferreira: o que representa não só uma proposta mais aliciante para o treinador como também um encaixe financeiro interessante para os minhotos. O jornal A Bola garante que o clube português continua totalmente fechado a negociações mas na Grécia, nos principais jornais desportivos, a ida de Abel para o PAOK é tida como praticamente certa.

Reports that Abel Ferreira from Braga will be the new coach of #PAOK pic.twitter.com/Roa1yramp1 — PAOK_NewsFeed (@PAOK_NewsFeed) June 30, 2019

Em Salónica, o dossiê Abel Ferreira está a ser gerido por Mário Branco, diretor desportivo dos gregos que anteriormente exerceu as mesmas funções no Leixões e no Estoril. Os dois milhões de euros colocados agora em cima da mesa pelo PAOK são os mesmos dois milhões que o clube recebeu do Al-Hilal da Arábia Saudita — orientado até janeiro por Jorge Jesus –, que resgatou o treinador romeno Răzvan Lucescu. O técnico de 50 anos estava no PAOK desde 2017 e levou o clube até à melhor temporada de sempre da sua história: foi campeão grego sem derrotas, a única equipa europeia a consegui-lo esta época, e conquistou a Taça da Grécia pelo terceiro ano consecutivo, naquela que foi apenas a segunda dobradinha de sempre do clube.

A confirmar-se a saída do Sp. Braga, Abel Ferreira deixa o Minho dois anos e meio depois de ter substituído Jorge Simão no comando técnico do clube, sem qualquer título conquistado mas com três quartos lugares na Liga, uma final da Taça da Liga e uma meia-final da Taça de Portugal. Na Grécia, caso se confirme este cenário, Abel junta-se aos também portugueses Pedro Martins, que orienta o Olympiacos, Miguel Cardoso, no AEK, e ainda Luís Castro, que treina o Panetolikos.

Continuar a ler