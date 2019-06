GNR e PSP de Lisboa com balanço de mais de 80 detenções nas últimas horas

Sessenta e quatro detidos em flagrante delito, incluindo 42 por condução sob efeito do álcool, pela GNR e outros 21 detidos pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa traduzem o balanço das operações das últimas horas das duas forças policiais, foi anunciado este domingo.

Além dos 42 detidos por condução sob o efeito do álcool, entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo, a GNR deteve 10 por condução sem carta de condução e oito por tráfico de estupefacientes.

Em relação à sinistralidade, a GNR refere que o balanço aponta para dois feridos graves e 23 feridos leves em 50 acidentes.

No mesmo período, a GNR apreendeu 179 doses de haxixe, 30 doses de cocaína e três máquinas de jogo.

Em relação ao trânsito, a operação de fiscalização da GNR detetou 476 infrações, 162 por excesso de velocidade, 79 por condução com uma taxa de álcool no Sangue superior ao permitido por lei e 35 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Do total de infrações, a GNR refere ainda outras 16 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 13 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 10 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e nove por infrações relacionadas com os sistemas de iluminação e sinalização.

Por outro lado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa divulgou que das 21 detenções efetuadas, sete foram por condução sem carta de condução, duas por condução sob o efeito do álcool, três por tráfico de produto estupefaciente, seis por furto, incluindo três de furto por carteirista, uma por resistência e coação sobre funcionário e duas por outros crimes.

Na sequência das detenções, a PSP destaca a apreensão de 334 doses de haxixe.

Em relação à sinistralidade e no período em análise, a PSP de Lisboa registou 44 acidentes de trânsito, dos quais resultaram dois feridos graves e 19 feridos leves.

Entretanto, a GNR anunciou que também deteve uma mulher devido a um furto de veículo na localidade de Belmonte.

A mulher, que terá aproveitado a distração do proprietário do veículo, para se introduzir no mesmo e iniciar a marcha, foi intercetada no veículo furtado, o qual se deslocava em direção a Espanha.

Após a abordagem da viatura os militares verificaram que a mulher tinha consigo, ilegalmente, uma arma de fogo e cinco munições.

A suspeita, com antecedente criminais pela prática de crimes de furto e roubo, permaneceu detida nas instalações da GNR e foi presente no sábado, 29 de junho, no Tribunal Judicial de Seia, tendo ficado sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.

Continuar a ler