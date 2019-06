Meghan Markle faz segunda aparição pública após nascimento de Archie

Meghan Markle fez a segunda aparição oficial desde que foi mãe pela primeira vez no passado dia 6 de maio, data em que o pequeno Archie veio ao mundo. Depois de aparecer no evento Trooping the Colour ao lado da família real britânica, os duques de Sussex marcaram presença no primeiro jogo da liga principal de basebol, no sábado, no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres.

O jogo foi disputado entre os New York Yankees e os Boston Red Sox — a rivalidade destas duas equipas da Major League Basebol é longa –, sendo que tanto Meghan Markle como o príncipe Harry foram convidados a conhecer os balneários de ambas as equipas. Foi num deles que a ex-atriz recebeu um presente para o filho Archie que a deixou ligeiramente emocionada — uma camisola da equipa com o nome do bebé. Esse não foi, porém, o único presente, já que os duques receberam ainda um pequeno taco de basebol.

Para esta aparição pública, Meghan Markle escolheu um vestido preto e simples de Stella McCartney e uns sapatos rasos da marca Aquazzura Deneuve. De referir que o jogo em questão resultou de uma iniciativa de apoio à Invictus Games Foundation, muito apoiada pelo príncipe Harry.

Esta foi também a primeira jogo na Europa da liga principal norte-americana de basebol. O site da Major League Basebal explica a importância histórica deste jogo em Londres.

Continuar a ler