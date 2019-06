Miguel Oliveira foi 13.º na Holanda, voltou a conquistar pontos e teve o “final feliz” depois da penalização

A aparatosa queda de Jorge Lorenzo logo na primeira sessão de treinos do Grande Prémio da Holanda de Moto GP marcou a antecipação da oitava ronda do Mundial. O piloto espanhol fraturou uma vértebra dorsal, foi assistido num hospital holandês e vai falhar as próximas duas etapas do Campeonato do Mundo — a deste domingo, na Holanda, e a seguinte, na Alemanha.

