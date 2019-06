Nove dicas para lhe facilitar a vida… nas férias

Verão é tempo de descanso, mas um descanso relativo. As férias convidam a viajar e, seja o destino o campo ou a praia, a verdade é que passamos mais tempo dentro do carro do que gostaríamos. Para evitar aborrecimentos e custos elevados, a Seat preparou um conjunto de dicas que visam tornar a vida mais fácil aos automobilistas e respectivas famílias.

O primeiro conselho vai para o uso de chinelos de enfiar no dedo e fato de banho quando se conduz. Se bem que possa parecer prático, especialmente para quem tenha saído da praia e se dirija a casa, para um duche a caminho do jantar, a verdade é que os chinelos limitam a sensibilidade sobre os pedais e têm tendência para, por vezes, ficar presos entre os pedais em caso de emergência.

De caminho, os técnicos de Martorell avisam ainda que conduzir em fato de banho, ou seja, em tronco nu, não é a melhor opção, apesar de, de acordo com a Fundação Europeia do Automóvel, ser habitual em 25% dos condutores. Em caso de acidente ou travagem súbita, os pré-tensores do cinto de segurança podem provocar queimaduras graves pela fricção do cinto na pele.

O terceiro aviso tem a ver com o melhor aproveitamento do ar condicionado, evitando assim despesas adicionais. O Centro Técnico da Seat aconselha que, em vez de esperar que o ar condicionado arrefeça um habitáculo que esteve horas ao sol, se circule o primeiro minuto com os vidros abertos, antes de pressionar o botão do AC.

Como as férias são também tempo de convívio, a quarta dica incide na tendência de “enfiar” mais pessoas dentro do carro do que as legalmente é possível transportar. Além da ilegalidade, e das multas que daí advêm, significa que há quem não beneficie da protecção dos cintos de segurança, colocando a sua vida em risco, bem como a dos restantes, pois em caso de embate frontal, um corpo de um passageiro que viaje atrás pode facilmente esmagar quem está sentado no banco da frente e com cinto.

Se ao motor do carro não deve faltar combustível, o mesmo deverá acontecer com o “motor” de quem vai ao volante. O quinto conselho recorda que devemos comer e, sobretudo, beber, durante as viagens. Um estudo da Universidade de Loughborough, em Inglaterra, concluiu que um condutor desidratado é tão dado a erros e distracções como se estivesse bêbado, com oito copos de vinho no estômago.

A sexta dica prende-se com a forma como está sentado ao volante. Uma má postura, por vezes, dá origem a um maior tempo de reacção e mais danos físicos, em caso de algo correr mal. Conduzir com o braço de fora, para refrescar, limita o controlo sobre o veículo em caso de toque ou despiste. E o passageiro, que por vezes tem tendência para colocar os pés em cima do tablier, vai concluir rapidamente que não é uma postura a repetir. Em caso de acidente, o airbag “abre” com tal violência que atira as pernas pelo ar, contra o tejadilho, provocando potencialmente mais danos do que o acidente em si.

A praia aconselha a levar apenas toalha, bronzeador e pouco mais. Mas a Seat sugere que faça um esforço e se faça acompanhar da carta de condução e de um documento de identificação. Não só é obrigatório, como há multas previstas para os mais esquecidos. Isto além de ser garantido que vai chegar à praia mais tarde do que esperava.

A oitava dica aconselha a ter calma no momento de estacionar. Se vai estar horas a alternar entre o sol e uns mergulhos, bem que pode estacionar como mandam as regras, mesmo que isso signifique andar um pouco mais a pé. O risco de rebocarem o carro desce, tal como desce a probabilidade de lhe riscarem a pintura. E se o seu carro estiver equipado com ajudas ao estacionamento, como o Park Assist, ainda pode divertir-se a mostrar aos amigos (ou à família) como se fazem a manobras “sem mãos”.

Para terminar, o derradeiro conselho: Verão é sinónimo de diversão, pelo que vá aonde quiser, mas faça-se acompanhar da melhor música. E em caso de dúvidas, como os Seat são os primeiros modelos a estarem equipados de série com Shazam, pode sempre identificar rapidamente se ouvir na rádio algo que desconhece. E nunca se distraia com quem ocupa o banco do lado, pois é lá à frente que se passa tudo e, no trânsito, todo o cuidado é pouco.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler