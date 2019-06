Rádio Observador. Frederico Varandas entrevistado esta segunda-feira

Frederico Varandas, presidente do Sporting Clube de Portugal, vai ser entrevistado esta segunda-feira no programa “Manhãs 360”. A entrevista tem inicio marcado para as 8h30 e abordará os grandes temas da atualidade leonina.

Recorde-se que a Assembleia-Geral (AG) do Sporting deste sábado, convocada para debater e aprovar o Orçamento para a época de 2019/2020, foi suspensa depois de alegadamente ter ocorrido um incidente de violência entre os seguranças do clube e diversos apoiantes do ex-presidente Bruno de Carvalho. Frederico Varandas foi assobiado enquanto discursava e confrontado com pedidos de demissão de uma pequena franja de adeptos.

O Orçamento e o Plano de Atividades do Sporting para 2019/20 foi aprovado com 69,01% dos votos sócios do clube, sendo que 30,99% votaram contra.

Oiça aqui em direto a entrevista de Frederico Varandas.

