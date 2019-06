Shangai SIPG vence fora e aproxima-se da liderança na China

O Shanghai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, venceu este domingo por 1-0 no reduto do Shenzhen, em encontro da 15.ª jornada do campeonato chinês de futebol, aproximando-se da liderança.

Um golo do brasileiro Óscar, aos 49 minutos, selou o triunfo do conjunto do treinador luso, num jogo em que o ex-portista Hulk falhou uma grande penalidade, logo aos nove.

Na classificação, o Shanghai SIPG segue no segundo lugar, com 37 pontos, apenas a dois do líder Beijing Guoan, que perdeu por 2-0 no reduto do Shandong Luneng, culpa de um ‘bis’ do brasileiro Roger Guedes (28 e 30 minutos).

