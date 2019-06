Sophie Turner e Joe Jonas casam-se em França

Sophie Turner, estrela da série “Guerra dos Tronos”, casou-se este sábado com Joe Jonas em França. O casal já antes tinha dado o nó numa cerimónia civil que se realizou em maio em Las Vegas, momento que foi divulgado pelo DJ Diplo. Cerca de um mês depois a atriz, de 23 anos, e o cantor, de 29, escolheram o cenário idílico da Provença para uma segunda cerimónia, desta vez mais tradicional, na companhia da família e amigos.

A publicação Marie Claire assegura que a cerimónia deste sábado, 29 de junho, traduziu-se numa “grande festa de casamento” que ocupou o Château de Tourreau, na comuna francesa de Sarrians. Ainda não há fotografias da noiva, mas nas redes sociais já circulam imagens do noivo rodeado de todos os seus 11 padrinhos, numa sessão fotográfica realizada na varanda principal do château que faz lembrar os retratos da família real inglesa no Palácio de Buckingham, em Londres.

Entre os convidados estiveram a atriz Maisie Williams, grande amiga de Sophie Turner e sua madrinha de casamento, Dr. Phil e o casal Pryianka Chopra e Nick Jonas, que se casaram em dezembro último.

Sophie Turner e Joe Jonas começaram a namorar em 2016 e um ano depois estavam noivos. À publicação Rolling Stone a atriz e 23 anos chegou a dizer: “Acho que sabemos quando encontrámos a pessoa certa. Sinto-me muito mais velha do que a minha idade”.

