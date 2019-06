Surpresa! Porsche Taycan exposto em stand na China

Numa abordagem completamente díspar face ao que, até agora, tem sido a prática comum na indústria automóvel, a Porsche terá decidido expor o seu primeiro modelo 100% eléctrico, ainda antes da sua apresentação, em pontos-chave para o sucesso comercial do Taycan. Esta invulgar estratégia chega-nos via Yiche, onde são publicadas fotos que mostram um protótipo em exibição num concessionário chinês, cerca de dois meses antes de a berlina eléctrica alemã surgir oficialmente aos olhos do público, no Salão de Frankfurt, em Setembro.

A escolha da China para dar o pontapé de saída na ofensiva eléctrica da marca de Estugarda não terá sido inocente, pois será no maior mercado mundial de automóveis eléctricos que se concentrará o maior número de potenciais compradores do Taycan. Isto pese embora a marca de Estugarda não tenha, até agora, revelado quaisquer preocupações em relação à aceitação do produto que vai inflectir a história da marca. Pelo contrário, todas as afirmações públicas dos responsáveis pela marca apontam para um claro êxito de vendas.

As imagens captadas no stand chinês mostram uma unidade similar às que têm sido “apanhadas” pelas objectivas dos fotógrafos no decorrer dos últimos testes de desenvolvimento do Taycan. Recorde-se que, segundo o fabricante, o seu primeiro desportivo a bateria vai homologar mais de 500 km de autonomia, podendo carregar 100 km em apenas 4 minutos. Os 0 a 100 km/h deverão ficar para trás ao fim de 3,5 segundos.

