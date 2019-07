Avião perde roda em descolagem na Alemanha e aterra de emergência em Israel

Um Boeing 737-400 da Electra Airways aterrou esta segunda-feira de emergência no aeroporto de Telavive, em Israel. O avião tinha levantado voo do aeroporto de Colónia, na Alemanha, pelas 11h00 locais, quando um pneu traseiro do lado esquerdo rebentou. No avião seguiam 152 passageiros.

Segundo a RT, que acompanhou a aterragem, depois do alerta o avião foi escoltado já em território israelita por dois caças F-16. À sua espera uma operação de segurança montada no aeroporto com cerca de uma centena de ambulâncias, para o caso de a aterragem não ser bem sucedida. Foram também cancelados vários voos para manter a pista livre.

Por agora, a comunicação social diz que a aterragem foi bem sucedida.

