Da conferência de Ialta ao casamento de Meghan e Harry. Os memes que a internet fez de Ivanka Trump em situações “indesejadas”

Ivanka Trump na assinatura da declaração da independência dos Estados Unidos. Ivanka Trump na conferência de paz de Ialta, ao lado de Churchill, Roosevelt e Estaline. Ivanka Trump no casamento de Harry e Meghan. São situações improváveis de imaginar, mas que os internautas tornaram “realidade” através de memes. Depois de ter visitado a cúpula do G20 este fim de semana com o seu pai Donald Trump, e de ter estado na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, a filha do presidente norte-americano foi alvo de uma série de paródias com a hashtag #unwantedivanka (em português, “Ivanka indesejada”).

Tudo começou quando a jornalista norte-americana Erin Ryan comentou um vídeo em que Ivanka surge em conversa entre Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Christine Lagarde e Theresa May. Há quem tenha criticado a falta de qualificação de Ivanka Trump para o cargo de conselheira na administração da Casa Branca e, por isso, Erin Ryana fez um pedido: “Alguém, por favor, faça photoshop da Ivanka, a intrusa pouco bem-vinda”, dando como exemplo eventos onde a sua presença seria indesejada, como a celebração do golo de Megan Rapioe, o encontro entre Nixon e Elvis e até a atuação de Beyoncé no Coachella.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

– Megan Rapinoe’s goal celebration

– Nixon-Elvis meeting

– Beyoncé’s Coachella performance

– Curies’ lab

– constitutional convention

– cast of Big Little Lies — Erin *crosstalk* Ryan (@morninggloria) June 30, 2019

A partir daí, começaram a surgir montagens da filha de Donald Trump em tudo o que era acontecimento da história. Desde a conferência de Ialta ao momento em que o Homem pisou a Lua pela primeira vez:

Beyoncé at Coachella ✅ pic.twitter.com/WxNxU9VIzR — Patti Mulligan ????✊???? (@chachina) June 30, 2019

Em abril deste ano, conta o The Guardian, Donald Trump confirmou que chegou a considerar Ivanka Trump para o Banco Mundial e até chegou a dizer que achava que a filha seria uma grande embaixadora da ONU. “Ela é uma diplomata natural”, comentou o Presidente dos Estados Unidos.

Mais do que sugerir que está fora da sua zona de conforto, os memes servem essencialmente de crítica ao seu papel de conselheira de Donald Trump como um bilhete para entrar em eventos como o G20.

