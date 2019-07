Kovacic fica em definitivo no Chelsea com contrato de cinco temporadas

O Chelsea confirmou a compra do passe do médio croata Mateo Kovacic para as próximas cinco temporadas, após ter estado cedido pelo Real Madrid na última época, revelou esta segunda-feira o clube da primeira Liga inglesa de futebol.

“O Chelsea tem o prazer de anunciar que completou a assinatura definitiva de Mateo Kovacic do Real Madrid. Kovacic assinou um contrato de cinco anos e fará parte nossa equipa para 2019/2020”, pode ler-se no sítio oficial dos ‘blues’ na Internet.

Numa só época ao serviço do atual vencedor da Liga Europa, o médio croata realizou 51 partidas, depois de não se ter conseguido impor nos ‘merengues’, que o contrataram aos italianos do Inter Milão.

