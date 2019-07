McDonald’s lança “Portuguese Chicken Burger”. É na Malásia e o anúncio mete “Vasco da Gama”

Um “Vasco da Gama” anima uma nau pintada com as cores nacionais e com um Galo de Barcelos no mastro, como se fosse um catavento. Ao lado, homens e mulheres que envergam trajes tradicionais portugueses dançam enquanto ele toca bandolim. O motivo da animação: a nau aproxima-se de um McDonald’s costeiro. “The Portuguese have arrived” [Os portugueses chegaram], ouve-se. E aquela espécie de rancho folclórico encabeçado por um heroico navegador entra no restaurante.

Confuso?

É possível. Trata-se de um anúncio ao novo hambúrguer do McDonald’s da Malásia, chamado “Portuguese Chicken Burger” — ou “hambúrguer de frango português”.

[Veja aqui o vídeo:]

O vídeo continua com o explorador marítimo a chegar ao balcão do restaurante e atira um entusiasmado “Let’s trade!” [algo como “vamos fazer negócio”]. E entrega um saco cheio de malaguetas. Em troca, recebe o tal Portuguese Chicken Burger — com a referência ao facto de ser carne halal, ou não fosse a Malásia um país com dois terços de muçulmanos.

E eis que o hambúrguer português é apresentado: frango crocante, com um “molho especial português” (que não é propriamente identificado, mas ficamos com a sensação de que será muito picante), salada variada e pão. É uma “aventura excitante” que está “cheia de sabores portugueses”, garante o vídeo publicitário divulgado esta semana.

O McDonald’s malaio tem até uma página exclusivamente dedicada a este hambúrguer, na qual descreve a nova sandes assim: “Um panado de frango crocante de deixar água na boca, servida com uma mistura de vegetais e uma folha inteira de alface, entre duas fatias de pão com grãos de pimenta que o vão fazer querer mais”.

Continuar a ler