Patrícia Mamona surpreendeu seleção sub-19 em véspera de Euro na Arménia

Patrícia Mamona, a campeã europeia de triplo salto em 2016, apareceu de surpresa no treino da seleção portuguesa de futebol sub-19 e treinou com os atletas às ordens de Filipe Ramos. O momento foi registado em vídeo e publicado esta segunda-feira na conta oficial da Federação Portuguesa de Futebol no YouTube. No fim, deixou conselhos aos jovens futebolistas, que estão a dias de se estrearem no campeonato europeu: “Espero que aproveitem esta oportunidade, não só para se divertem, mas demonstrarem o que valem e façam o vosso melhor”.

Filipe Ramos já tinha avisado a equipa de que estariam prestes a receber “um reforço”. A informação só agitou o grupo que, enquanto ouvia as indicações do selecionador nacional, não conseguiu disfarçar a curiosidade e passou boa parte do treino a olhar para fora de campo, à procura de pistas. O “mister” — assim lhe chamou Patrícia Mamona quando pisou o relvado — bem tentou acalmar os ânimos, mas sem sucesso: “Amigos, têm de aguentar a pressão. Não interessa, já vão ver”, prometeu. Mas já ninguém pensava noutra coisa.

Pouco depois, Patrícia Mamona entrou em campo com a camisola verde água oficial da seleção, calções pretos com uma lista vermelha na lateral e chuteiras brancas — à boa maneira da seleção portuguesa. Tentou uns truques com a bola, treinou uns cabeceamentos e marcou um penálti ao guarda-redes da equipa adversária, que celebrou com os braços abertos fazendo lembrar Pauleta: “Afinal até tenho jeito”, confidenciou para a câmara.

Na despedida, a atleta portuguesa recebeu um cachecol branco e rosa da Seleção e uma camisola oficial da equipa com o número 15: “Quinze… é a marca que eu procuro fazer na minha vida. É um número de sonho. Se um dia conseguir fazer os 15 metros, é como para vocês vencer o campeonato do mundo”, comparou.

Foi então que deixou mensagens de motivação aos futebolistas — seus colegas de equipa por um dia: “Não sei se sabem o que está a acontecer agora. Estão num estágio muito importante. Aproveitem para se divertirem porque o treino já está todo feito, já fizeram o trabalho até agora. Agora é só mostrar o que valem. Espero que saiam daqui campeões. Vou ficar em casa à espera de boas notícias. Vão com tudo”, terminou.

A seleção de futebol sub-19 vai entrar em campo a 14 de julho para defrontar a Itália no primeiro jogo da equipa do Euro 2019 na Arménia, o país anfitrião. O jogo será no domingo às 18h e acontece três dias antes da partida frente a Espanha, às 15h45. O último jogo dos portugueses na fase de grupos será a 20 de julho às seis da tarde contra a Arménia.

