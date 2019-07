Prédio Coutinho. Tribunal aceita providência cautelar dos moradores

(Artigo em atualização)

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou a providência cautelar dos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo. A informação está a ser avançada esta segunda-feira pela RTP.

A providência visa restabelecer o acesso a água e alimentação por parte dos habitantes. Para Francisco Vellozo Ferreira, um dos advogados dos moradores, esta providência significa uma “enorme satisfação”. “A partir de hoje voltam a ter repostos os direitos que lhes têm sido negados todos estes dias, direitos fundamentais da sociedade”, explica no local em declarações aos jornalistas.

Para o advogado, a situação verificada ao longo da semana foi uma “evidente injustiça” e “algo surreal”.

A providência não terá efeitos suspensivos na demolição do edifício. Ainda assim, Vellozo Ferreira acredita que os trabalhos não vão continuar. “A demolição não pode prosseguir com as pessoas lá dentro”, afirma.

Continuar a ler