Provocação? Combustível nuclear do Irão ultrapassa os limites impostos pelo acordo de 2015

O Irão já ultrapassou os limites de combustível nuclear (urânio enriquecido) inscritos no acordo nuclear de 2015. De acordo com a imprensa local, os níveis de reserva estão bem acima do estipulado embora não haja ainda números oficiais. Este é um claro sinal para Donald Trump e para os Estados Unidos, uma demonstração de que o Irão não pretende respeitar o entendimento — que o presidente norte-americano também já abandonou.

Num ambiente de crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irão, esta informação, que foi avançada por uma agência noticiosa semi-oficial iraniana, pode vir a azedar ainda mais as relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o The New York Times, que cita uma outra agência semi-oficial, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, já terá confirmado a notícia.

A violação destas limitações, que previam a redução da reserva de combustível nuclear do Irão para cerca de 300 quilos, não significa que o país tenha matéria suficiente para fabricar uma bomba nuclear. Mas trata-se de um forte sinal de que o Irão está empenhado em levar a cabo uma estratégia nuclear autónoma, sem quaisquer preocupações pelos limites do acordo.

Este acordo foi assinado entre o Irão e o “grupo dos 5+1”, composto pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU – Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China – e pela Alemanha. Teerão comprometeu-se a aceitar limitações e maior vigilância internacional do seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais.

Mas Washington retirou-se unilateralmente do pacto há cerca um ano, restaurando sanções devastadoras para a economia iraniana. Os europeus, a China e a Rússia mantêm o seu compromisso, mas até agora não têm sido capazes de permitir que o Irão beneficie das vantagens económicas com que contava devido às sanções norte-americanas.

A 8 de maio deste ano, pouco mais de um ano depois de os Estados Unidos terem anunciado a saída do acordo, Teerão anunciou que deixaria de respeitar dois dos seus compromissos no âmbito do pacto, recusando-se a limitar as suas reservas quer de água pesada quer de urânio enriquecido.

Adiantou que deixaria de respeitar as restrições sobre o grau de enriquecimento de urânio e retomaria o seu projeto de construção de um reator de água pesada em Arak se os signatários do acordo não conseguissem cumprir os seus compromissos no prazo de 60 dias, que terminam no próximo dia 7 de julho.

