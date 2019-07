Santander cobra MB Way a partir de 10 de setembro

O Santander Portugal vai, a partir de 10 de setembro, passar a cobrar pelas transferências MB Way, seguindo a decisão já tomada por bancos como o BPI e o Millennium BCP . Além de revelar a data, que ainda não era conhecida até agora, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida indicou que os preços são de 45 cêntimos (mais imposto de selo de 4%, ou seja, 46,8 cêntimos) quando a transferência é feita usando a própria app do banco e 93,6 cêntimos (incluindo imposto de selo) caso seja utilizada a app da SIBS, que já é usada por milhão e meio de pessoas.

O Santander Portugal já tinha dito que ia passar a cobrar pelas transferências MB Way, mas não tinha, ainda, revelado valores nem datas. Segundo informação que consta do novo preçário do banco, divulgado esta segunda-feira, essa cobrança será feita a partir de 10 de setembro, mantendo-se isentos, como já tinha sido anunciado, os jovens, os universitários e os clientes que têm algumas das contas-pacote na instituição. Esses clientes podem continuar a usar as transferências MB Way sem custos, usem a app do banco ou a app da SIBS.

“Dentro de algumas semanas haverá a integração da funcionalidade “Enviar Dinheiro MB WAY” na app Santander”, indica fonte oficial do Santander. A mesma fonte esclarece que “com esta integração na nossa app, os clientes continuarão a usufruir da isenção de três transferências por mês de montante igual ou inferior a 50 euros”.

O banco garante, também, que “o Cartão de Segmento Jovem ou Universitário ficará sempre isento de qualquer custo, tanto nas operações realizadas via app Santander ou MB WAY”. Já os Clientes com Cartão Mundo 123 vão ficar isentos de qualquer custo via app Santander.

Depois de ter superado o milhão de utilizadores em novembro, o MB Way já conta com mais de 1,5 milhões de utilizadores que realizam, mensalmente, mais de cinco milhões de operações — um valor que tem registado um crescimento médio de 10%, assinala a SIBS.

Os dados partilhados pela empresa com o Observador indicam, também, que o número de compras com MB Way – com NFC, QR Code, onlinecom número de telemóvel ou MB NET – também estão a crescer (sobretudo as compras com QR Code e NFC, que têm tido um crescimento médio de 25% por mês). Estão a registar-se, mensalmente, mais de dois milhões de transações.

Do lado dos comerciantes, existem 100 mil comerciantes que aceitam pagamentos com MB Way e mais de 160 mil terminais de pagamento habilitados a pagamentos com MB Way.

