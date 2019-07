Vem aí uma (nova) edição especial do Fiat 500?

Dia 4 de Julho, a Fiat deverá revelar uma nova edição especial do Fiat 500. Pelo menos, é isso que somos levados a crer depois de a marca transalpina ter iniciado uma espécie de contagem decrescente para a referida data, com a libertação de teasers acompanhados de textos enigmáticos.

Se as imagens pouco mostram, as palavras que as acompanham são terreno fértil para a imaginação. Ainda assim, é inequívoco que o que quer que seja que aí vem tem a marca “500”. E capota em lona, com um padrão onde o azul e o branco sugerem um cenário veraneante, combinando a cor do mar com a tonalidade da areia.

As pistas indicam que a 4 de Julho será revelado um veículo que “abre as portas à emoção” e que, simultaneamente, presta a máxima “atenção ao detalhe”, o que adensa a suspeita de se tratar de uma nova série limitada do 500. A confirmar-se esta previsão, o citadino italiano confirma o seu estatuto de recordista em edições especiais (incluindo o Abarth 595), pois são já mais de 30 desde 2007.

Recorde-se que, ao longo de uma carreira comercial que já supera uma década, o icónico modelo italiano teve nas séries especiais um dos seus grandes trunfos para alavancar vendas. A prová-lo, números que dispensam argumentos: em 2018, o 500 foi líder de vendas no seu segmento em Portugal , pelo 4.º ano consecutivo, e recordista de vendas em 11 países europeus, com perto de 194 mil unidades matriculadas, no que foi o seu melhor registo anual em 11 anos.

Pelo clima de mistério à volta deste novo lançamento, tudo indica que a Fiat está apostada em repetir (ou superar) estes resultados. Resta-nos aguardar mais uns dias para saber “como”. Entretanto, se as imagens despertaram a sua curiosidade, pode ver aqui e aqui os dois filmes que acompanham os teasers.

