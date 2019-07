Volvo entra na “guerra” dos veículos blindados

A Volvo anunciou que vai oferecer uma linha de modelos de luxo com blindagem para mercados-chave, como o Brasil, onde se incluem versões quase indestrutíveis dos XC40, XC60 e XC90. O SUV topo de gama foi escolhido para servir de cartão de apresentação para o que a empresa sueca é capaz de fazer no domínio da mais elevada segurança e protecção.

Denominado XC90 Armored, o mais impenetrável dos Volvo resulta de dois anos de desenvolvimento, que lhe permitiram ser classificado como VPAM VR8, o que corresponde à segunda melhor classificação possível em matéria de blindados. Significa isto que o SUV nórdico está preparado para superar ataques dos mais diferentes calibres de armas e, até mesmo, resistir a explosões.

“Estamos orgulhosos de oferecer carros blindados aos consumidores. Com este modelo, ampliamos o nosso portefólio com veículos de alto nível de segurança pessoal para indivíduos que necessitam de maior protecção”, congratula-se o director de Marketing da Volvo Cars para Veículos Especiais, Stephan Green.

Para satisfazer a clientela mais exposta ao risco, a Volvo partiu da variante T6 AWD do XC90 e expediu-a da fábrica de Torlslanda, nos arredores de Gotemburgo, para os alemães da Trasco Bremem, os responsáveis por concluir o processo de blindagem.

Revestido a placas de aço de alta resistência com 10 mm, o XC90 Armored conta ainda com vidros de até 50 mm de espessura. O peso extra da blindagem é de 1.400 kg, mas com cinco ocupantes o SUV sueco acusa 4.490 kg sobre a balança, o que obrigou a Volvo a reforçar a suspensão e o sistema de travagem, para minimizar o desgaste decorrente da sobrecarga.

