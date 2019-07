Benfica vai recorrer e insistir na condenação de Pinto da Costa

O Benfica não vai esperar pelo fim do prazo para recorrer judicialmente e já decidiu, segundo o Correio da Manhã, insistir na condenação de Pinto da Costa no caso dos “e-mails”. O clube da Luz quer, também, que seja revertida a absolvição do antigo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, bem como uma indemnização maior do que os dois milhões de euros decididos.

A argumentação do Benfica é que Francisco J. Marques agiu como funcionário do FC Porto — não como jornalista, até porque não tem carteira profissional de jornalista — quando divulgou “e-mails” obtidos pelo hacker Rui Pinto. Esses e-mails foram lesivos para os interesses comerciais da SAD benfiquista, pelo que o clube da Luz insiste que tem a receber uma indemnização que não pode ser inferior a 17 milhões de euros.

Na condenação original, o juiz concordou que a divulgação das comunicações privadas não tiveram por base o interesse público e condenou a SAD do FC Porto — mas não os seus administradores, que autorizaram a divulgação no Porto Canal. Mas os advogados do FC Porto também vai recorrer da decisão, pedindo para ser indemnizado nos mesmos 17 milhões de euros, alegando que os e-mails contêm indícios claros de corrupção desportiva.

