Chiquinho diz-se realizado com regresso ao Benfica, após “boa” época no Moreirense

O português Chiquinho mostrou-se esta segunda-feira realizado por regressar ao Benfica, após ter estado emprestado ao Moreirense, no qual cumpriu com o “objetivo traçado” de ter efetuado uma boa temporada na I Liga de futebol.

No dia em que os ‘encarnados’ iniciaram os trabalhos de pré-temporada, o médio português, com contrato válido até 2024, teceu as primeiras palavras como jogador das ‘águias’, em declarações à televisão do clube.

“Sem dúvida que é uma emoção muito grande [estar de volta], porque durante o ano foi um objetivo que eu tracei, fazer uma boa temporada para voltar. Estou muito feliz por estar de volta”, afirmou.

Para Chiquinho, a integração no plantel liderado por Bruno Lage será “fácil”, confessando que chega “com expectativas elevadas”.

“É um desafio de exigência muito alta. O Benfica luta por todos os títulos e a expectativa está lá em cima. Vou lutar todos os dias pelo meu espaço aqui. Com trabalho e dedicação acredito que as coisas vão correr bem”, declarou o futebolista, de 23 anos.

Chiquinho falou também sobre o treinador ‘encarnado’, que considera ter “uma ideia de jogo e uma filosofia muito interessante”.

O jovem português é o terceiro reforço da temporada, depois das chegadas de Cádiz, contratado ao Vitória de Setúbal, e de Caio Lucas, que representava o Al Ain, dos Emirados Arábes Unidos.

