Efacec vende 90 postos de carga a 350 kW à Allego

A Efacec, empresa portuguesa que se distinguiu ao ser a primeira a fornecer comercialmente um posto de carga rápida com uma potência de 350 kW, no caso à Porsche, volta a ser notícia ao ser contratada para fornecer 90 equipamentos de carga rápida à Allego, que está a montar uma rede europeia destinada a carregar numa questão de minutos mesmo uma bateria de capacidade mais generosa. Como termo de comparação, os postos de carga rápida actualmente disponíveis em Portugal estão limitados a uma potência de 50 kW, ou seja, potencialmente sete vezes mais lentos.

Fundada em 2013, a Allego é uma das mais importantes redes europeias, contando com mais de 10.000 pontos de carga. Pretende agora reforçar a sua oferta pan-europeia de carga rápida e logo com a potência máxima que de momento é possível e é oferecida, a 350 kW. Apesar de actualmente não existirem veículos que carreguem a esta potência, espera-se que surjam os primeiros exemplares a partir do final deste ano.

Ainda assim, os postos da Efacec permitem que os veículos deles retirem o máximo que podem utilizar, devido a estarem equipados com sistema inteligente, podendo abastecer até os modelos que apenas aceitam como máximo 50 kW e, sobretudo, os 100 e os 150 kW que são o novo standard europeu. Os Tesla Model 3 podem carregar até 250 kW.

As novas estações de carga da Efacec, modelo HV350, vão ser instaladas nos próximos dois anos na Alemanha e na Holanda, com o CEO da empresa nacional, Ângelo Ramalho, a congratular-se por “terem sido escolhidos pela Allego, cimentando a sua posição no mercado dos fabricantes de carregadores mundiais”. Ramalho afirmou ainda que a preferência veio “premiar a aposta da Efacec na investigação e desenvolvimento” deste tipo de postos de carga ultrarrápidos.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler