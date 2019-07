Médio brasileiro Eduardo é a quinta contratação do Sporting para 2019/20

O médio defensivo brasileiro Eduardo, que jogava no Belenenses, tornou-se esta terça-feira a quinta contratação do Sporting para a época futebolística de 2019/20, confirmou o clube ‘leonino’.

Em comunicado, o Sporting anunciou ter chegado a acordo com o Internacional de Porto Alegre para a transferência definitiva do jogador, que assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Eduardo, de 24 anos, jogou na última temporada na equipa da SAD ‘azul’, por empréstimo do Internacional, que já o tinha cedido ao Atlético Paranaense, na época anterior.

O internacional sub-20 cumpriu a sua formação no Guarani e no São Paulo, antes de iniciar a carreira sénior no Atlético Mineiro.

Realizei um sonho, estou num grande clube da Europa. Agora, vou atrás dos meus sonhos. Quero ganhar títulos com esta camisola e, se Deus quiser, começamos já com alguns esta temporada”, afirmou Eduardo, citado pelo sítio do Sporting na Internet.

Antes, o Sporting já tinha anunciado as contratações dos avançados Luciano Vietto e Rafael Camacho e dos defesas Luís Neto e Valentin Rosier.

