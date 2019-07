Quatro edifícios do Facebook evacuados devido a suspeita de pacote com Sarin

Quatro edifícios que processam correspondência na sede do Facebook, nos Estados Unidos, foram evacuados esta sexta-feira depois de ter sido detetado um pacote que acusou positivo para Sarin, um agente nervoso que pode causar a morte e que foi usado, por exemplo, em ataques químicos atribuídos ao regime sírio.

De acordo com a Reuters, duas pessoas estão a ser observadas pelos médicos para despistar a possibilidade de terem sido expostas a este agente nervoso. As instalações do Facebook continuam sob investigação das autoridades de segurança.

A informação foi confirmada pelo marshal dos bombeiros da cidade de Menlo Park, onde está instalada a sede do Facebook. “As instalações do Facebook testam todos os pacotes que entram e tiveram um teste positivo, por isso iniciaram o seu protocolo habitual. Agora, estamos só à espera de verificar se é verdade ou não”, disse Jon Johnston, citado pela Reuters.

“Neste momento não temos ninguém que tenha algum sintoma”, disse uma fonte policial. O FBI está a ajudar na investigação, como é comum em incidentes deste género.

O porta-voz do Facebook, Anthony Harrison, disse ainda que quatro prédios foram evacuados e que três deles já obtiveram autorização para que as pessoas retornassem ao trabalho. O pacote suspeito foi entregue por volta das 11:00 no horário local (18:00 em Lisboa), numa das salas de correspondência da empresa, disse Harrison.

“As autoridades ainda não identificaram a substância encontrada”, escreveu Harrison. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês) afirma que o Sarin é um agente de guerra químico, que é um líquido claro, incolor, inodoro e insípido. Pode evaporar no ambiente, causando sintomas em segundos.

Uma gota de Sarin na pele pode causar sudorese e espasmos musculares e a exposição a grandes doses pode resultar em paralisia e insuficiência respiratória, levando à morte. O CDC diz que as pessoas que são levemente expostas geralmente recuperam completamente.

