“Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele”: as reações dos deputados à carta que Berardo enviou a Ferro Rodrigues

“Manobra de distração”, “falta de bom senso” e até “ensaio de vitimização”. As palavras e expressões utilizadas são duras e os parlamentares que as disseram não se escondem: para PS, PSD, CDS e PCP a carta enviada por Joe Berardo a Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, é mais uma afronta aos portugueses e não vai merecer consideração dos partidos.

Para começar, defende Duarte Pacheco, do PSD, Berardo “nunca devia ter tornado público o conteúdo do que enviou a Ferro Rodrigues”. Berardo queixa-se na missiva de ter sido maltratado na comissão de 10 de maio e pede a intervenção do Presidente da Assembleia da República. “Se havia queixas e se queria escrever ao segundo titular do Estado, tem de se ter o bom senso e reserva”, defende o deputado. Duarte Pacheco fala ainda em “falta de decoro”.

Já para João Paulo Correia, do PS, o papel de vítima não fica bem a Berardo.“Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele”, lançou. “(A carta) não passa de uma manobra de distração perante as autoridades judiciais e Berardo não vai contar com o PS para isso”, acrescenta João Paulo Correia.

O esquerdista do PCP Duarte Alves também fala em “papel de vítima” e lembra o dia do inquérito ao empresário. “Berardo já fez o ensaio de vitimização na comissão e não conseguiu impor essa estratégia. (O PCP) não vai contribuir para essa estratégia”, afirma Duarte Alves.

Cecília Meireles, do CDS, é mais sucinta e, para a deputada, uma palavra basta para descrever a carta: “autoexplicativa”.

E Eduardo Ferro Rodrigues? O que tem a dizer, afinal, o destinatário da carta sobre a mesma? Segundo o ECO, o Presidente da Assembleia da República já respondeu à mensagem do comendador. O conteúdo não é, no entanto, conhecido. E acrescenta o mesmo jornal que Eduardo Ferro Rodrigues só soube da missiva através da comunicação social.

Queixa ao Ministério Público

Acresce que, para além das críticas à carta, os deputados já tinha informado que vão fazer queixa de Berardo ao Ministério Público. O motivo? “Claro delito de desobediência”, referem. Os deputados dizem que a Associação Coleção Berardo, ligada ao empresário, não enviou à comissão parlamentar de inquérito informação satisfatória sobre as mudanças de estatutos que fizeram com que a Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos perdessem poder na associação que é dona das obras de arte.

