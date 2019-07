PSD. Rio promete reduzir impostos (mas ainda não diz quais)

Ainda não há medidas concretas, mas já há metas e objetivos orçamentais. O PSD revelou esta terça-feira o cenário macroeconómico subjacente ao seu programa eleitoral (2019-2023), isto é, o caminho económico que pretende seguir caso chegue ao Governo, onde inclui as metas que pretende alcançar e as folgas que pretende vir a ter para aplicar as medidas que o PSD entende serem essenciais. Em linhas gerais, são estas as promessas do PSD para as eleições legislativas: reduzir impostos, prometendo uma redução da carga fiscal no valor total de 3,7 mil milhões de euros até 2023 (com especial enfoque nas empresas, numa primeira fase, mas também no rendimento das famílias), eliminar o défice estrutural (ou seja, prevê um superavit na ordem dos 0,2% do PIB), redução gradual da dívida pública e aumento do investimento e das exportações.

É esta a receita de Rui Rio para o crescimento da economia, que estima fixar-se nos 2,7% do PIB no final da próxima legislatura, prevendo inclusive um aumento de 0,4 pontos percentuais logo em 2020 apenas pelo aumento da confiança dos investidores estrangeiros num governo chefiado pelo PSD. “O Governo hoje não é capaz de aumentar o investimento porque PCP e BE veem o capital como inimigo dos trabalhadores, e nós vemos os dois como elementos indispensáveis e complementares, por isso vamos ter políticas publicas para aumentar a competitividade das empresas, vamos aumentar o investimento público, que neste governo atingiu o patamar mais baixo dos últimos anos, e que connosco passará a representar 3,2% do PIB ao longo de 4 anos, ou seja, haverá mais 3,6 mil milhões de euros de investimento publico na próxima legislatura”, disse Rui Rio na conferência de imprensa.

Em relação aos impostos, Rui Rio promete apenas reduzir a carga fiscal, remetendo para a próxima sexta-feira novidades sobre que impostos concretamente irá descer. Para já, a promessa do PSD é baixar a carga fiscal até aos 33,3% do PIB em 2023, prevendo uma redução de 1,5 pontos percentuais até 2023, que é o mesmo que dizer que promete um corte de impostos de 3,7 mil milhões de euros ao longo da legislatura. O que Rui Rio não diz, para já, é como vai concretizar exatamente esta redução, pondo no entanto o enfoque inicial nas empresas, mas não deixando as famílias de fora.

