Wimbledon. Rafael Nadal e Serena Williams apuram-se para a segunda ronda

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o japonês Yuichi Sugita.

Cerca de um mês depois de vencer pela 12.ª vez em Roland Garros, Nadal bateu o japonês, 274.º do mundo, em três sets, por 6-3, 6-1, 6-3, em duas horas.

Duas vezes campeão no torneio de relva londrino, Nadal vai agora defrontar o australiano Nick Kyrgios, 43.º do mundo, no sétimo encontro entre ambos e que servirá de desempate no confronto direto.

A tenista norte-americana Serena Williams, finalista vencida em 2018, também se qualificou para a segunda ronda de Wimbledon, ao vencer a italiana Giulia Gatto-Monticone.

Sete vezes vencedora do torneio de relva londrino, Serena Williams, 10.ª do ranking mundial, venceu a estreante italiana, 161.ª, por 6-2, 7-5, em uma hora e 19 minutos.

Na segunda ronda, a norte-americana vai defrontar a eslovena Kaja Juvan ou a checa Kristyna Pliskova.

