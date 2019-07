Alcochete. Instrução recomeça com reforço de segurança

A segunda sessão da instrução do processo que envolve os adeptos do Sporting, que invadiram a Academia de Alcochete ,recomeça esta quarta-feira com um reforço policial. Esta manhã será ouvido o arguido Eduardo Nicodemus, mas à tarde é esperado o ex-presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Depois de o advogado de Bruno de Carvalho ter pedido que a instrução decorresse à porta fechada e sem a presença de jornalistas, Miguel A. Carvalho perguntou ao juiz se, então, podiam estar os familiares dos arguidos presentes na sala. O juiz Carlos Delca não se opôs, uma vez que optou pela publicidade desta fase do processo que vai definir se o caso segue para julgamento.

Depois desta espécie de aviso do advogado, o tribunal entendeu pedir um reforço de segurança à PSP. Neste momento já estão na sala cerca de 20 arguidos e as entradas de jornalistas e familiares foram limitadas por motivos de segurança.

No processo são acusados 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho e o ex-líder e o líder da Juve Leo, suspeitos de terem estado por detrás do ataque à Academia que resultou em ferimentos do então treinador Jorge Jesus e de alguns jogadores. No total, a acusação fala em 4441 crimes cometidos, como terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada.

Na primeira sessão, que chegou a estar marcada para abril mas que foi adiadas por duas vezes, foram ouvidos quatro dos seis arguidos que pediram a instrução. Numa sessão que estava marcada para as 10h e que só começou efetivamente às 15h40 porque os Serviços Prisionais levaram os reclusos para o local errado, falaram nenhum deles assumiu a prática de qualquer crime.

