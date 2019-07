Avião de combate a incêndios amarou na barragem de Castelo de Bode. Piloto sobreviveu

Um avião de combate a incêndios amarou esta quarta-feira na barragem de Castelo de Bode. O piloto sobreviveu e está a ser assistido em terra, confirmou o Observador junto de fonte oficial do CDOS.

O piloto está consciente e orientado, confirma a mesma fonte. Foi assistido por equipas pré-hospitalares e dispensou tratamento hospitalar. O alerta foi dado pouco antes das 17h00 pelo piloto de um outro avião que seguia ao lado deste aparelho.

As causas do acidente são ainda desconhecidas. O CDOS explica que o piloto optou por fazer uma amaragem na zona de Ponte do Vale da Ursa, na barragem de Castelo do Bode, para evitar um acidente mais grave. O avião está preparado para este tipo de cenário, uma vez que tem flutuadores.

O presidente da Câmara Municipal de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, explicou em declarações à Rádio Observador que o acidente terá ocorrido numa manobra de reabastecimento — num local definido para o efeito — e que “algo correu menos bem”. O autarca diz que “o piloto foi visto a nadar para a margem mas próxima” da barragem. Jacinto Lopes adianta ainda que ainda que o aparelho “vai ser rapidamente retirado” da água para “mitigar” eventuais problemas de poluição.

O avião – um Alfa 8 – estava estacionado em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.

As autoridades vão investigar o acidente.

O incêndio em Pombal está a ser combatido por 219 bombeiros, 62 meios terrestres e seis meios aéreos.

A barragem de Castelo de Bode foi construída entre 1945 e 1951. Trata-se de uma das barragens que abastece de água a área da Grande Lisboa.

